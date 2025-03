Hamilton & Ferrari enttäuschen – Erkenntnisse zum Melbourne-Qualifying

3. Hamilton und Ferrari haben Arbeit vor sich

Der Rekordweltmeister präsentierte sich bei seinem ersten Auftritt für Ferrari noch nicht in Bestform. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so einen Rückstand haben würden. Aber da kommt noch einiges“, kündigte Hamilton nach P8 bei Sky an. Auf seinen direkt vor ihm platzierten Teamkollegen Charles Leclerc fehlten dem 40-Jährigen, der sich gleich zwei Dreher leistete, am Ende etwas mehr als zwei Zehntel.

“Hatte einfach Spaß heute“ – Hamilton über ausbaufähiges Quali-Ergebnis

„Charles ist seit sieben Jahren in diesem Team, ich bin neu und muss erstmal alles kennenlernen. Ich nehme das Ergebnis so mit“, bilanzierte Hamilton, der erst einmal in seiner Karriere von Startplatz acht aufs Podium fuhr. „Das war die schlechteste Performance des gesamten Wochenendes. Die Pace war am Freitag und in FP3 deutlich besser, wir hatten die gesamte Zeit schon Probleme im dritten Sektor“, ärgerte sich Teamchef Fred Vasseur bei Sky über das Abschneiden der Scuderia. Über sechs Zehntel betrug der Rückstand auf die Spitze.

“Hätten durchaus besser mithalten können“ – Vasseur über großen Rückstand

4. Rookies: Dreimal hui, dreimal pfui

Gemischte Gefühle brachte der Samstag für die Neulinge. Hamiltons Mercedes-Nachfolger Kimi Antonelli (P16) schied bei seinem ersten F1-Qualifying früh aus. „Kimi ein bisschen unglücklich. Er ist über den Curb gefahren, nicht mehr als sonst und hat diesen so unglücklich getroffen. Der ganze Unterboden wurde vorne komplett zerstört“, erklärte Teamchef Wolff.

Für Liam Lawson war das bisherige Auftaktwochenende in seinem neuen Red Bull eins zum Vergessen. P16 in FP1, P17 in FP2, wegen technischer Probleme FP3 verpasst und im Qualifying nach einem Fahrfehler im dritten Sektor nur auf P18 gelandet. Zudem war der Abstand in allen Sessions zu Teamkollege Verstappen gewaltig. „Kein guter Start“, resümierte Berater Marko.