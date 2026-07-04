Hamilton geschlagen! Antonelli gewinnt Sprint von Silverstone

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat Rekordweltmeister und Lokalmatador Lewis Hamilton überlistet und ist zu seinem ersten Sieg im Sprint-Format gerast.

In Silverstone lauerte der Italiener acht Runden lang hinter Ferrari-Pilot Hamilton – und setzte dann das entscheidende Überholmanöver zum Erfolg. Dahinter war unterhaltsame Rennaction geboten.

Die Auswirkungen auf den Meisterschaftskampf sind gering. Antonelli sammelte acht Punkte, immerhin einen mehr als Hamilton – und hat damit nun 47 Zähler Vorsprung. Auch für das Rennen am Sonntag (16.00 Uhr) sind beide die großen Favoriten. Voraussetzung dafür ist ein gutes Qualifying am Samstagnachmittag (17.00 Uhr/jeweils Sky). Mit neun Erfolgen ist Hamilton Rekordsieger in Silverstone, 15 Mal stand er schon auf dem Podium.

Dritter wurde Weltmeister Lando Norris, dahinter folgten der WM-Zweite George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen und Oscar Piastri. Die fünf Fahrer duellierten sich munter mit zahlreichen Überholmanövern. Nico Hülkenberg, der auf der Insel 2025 sensationell seine Premiere auf dem Podium gefeiert hatte, beendete das Rennen auf Platz 13.

Nachdem Hamilton am Freitag zur Pole Position gefahren war, hatte er sich auf ein „tolles Rennen“ gefreut. Nachdem er die Startphase überstanden hatte, war dieses vom Energiemanagement geprägt. Die Teams verwendeten unterschiedliche Strategien, um ihre Batterien auf dem Hochgeschwindigkeitskurs aufzuladen. Hinter der Spitze waren viele offene Duelle die Folge. Vorne näherte sich Antonelli Stück für Stück und zog in Runde neun klar vorbei.