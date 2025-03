Hamilton gewinnt Sprint in China

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat den Sprint in China gewonnen und damit seinen ersten Triumph für Ferrari in der Formel 1 gefeiert. Der 40-jährige Brite fuhr am Samstag im kurzen Rennen in Shanghai zu einem souveränen Start-Ziel-Sieg vor McLaren-Pilot Oscar Piastri und Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. WM-Leader Lando Norris (McLaren) kam im ersten Sprintrennen der Saison nicht über den achten Platz hinaus und erhielt dafür noch einen WM-Punkt.

„Ich habe mich heute in der Früh beim Aufstehen schon großartig gefühlt. Wir haben hier ab der ersten Runde einen guten Job gemacht“, sagte Hamilton nach dem ersten Sprintsieg seiner Karriere – und dem ersten für Ferrari im 2021 neu eingeführten Format. „Wir müssen jetzt ruhig bleiben, es ist noch ein langer Weg vor uns. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Es ist ein Marathon und kein Sprint“, betonte der siebenfache Champion. Beim Saisonauftakt in Australien hatte Hamilton noch den enttäuschenden zehnten Platz belegt. „Viele Leute unterschätzen, wie schwierig es ist, in ein neues Team zu kommen. Ich fühle mich wirklich wohl im Auto im Gegensatz zu Melbourne“, sagte der langjährige Mercedes-Star nach seinem zweiten Rennen für die Scuderia.

Wieder Patzer von Norris

Hamilton hatte sich am Freitag überraschend die Pole Position für den ersten von sechs Sprints gesichert. Seine Spitzenposition in der lang gezogenen ersten Kurve verteidigte Hamilton ohne Probleme vor Verstappen. Australien-Sieger Norris ging nach einem Fehler im Qualifying von der sechsten Position ins kurze Rennen und fiel nach einem weiteren Patzer in der ersten von 19 Runden um drei Ränge zurück.

“Habe mich schrecklich gefühlt“ – Norris über den Sprint

Auf dem neu asphaltierten Shanghai International Circuit gab es kaum Überholmanöver, auch die beiden in Melbourne so dominanten McLaren-Piloten waren zunächst nicht schneller als die Konkurrenz. Norris, der sich trotz langsamer Fahrweise über einen stark abbauenden linken Vorderreifen beschwerte, kam lange nicht am Aston Martin von Lance Stroll vorbei. „Ich war heute nicht wirklich gut. Ich habe mich in dem Rennen einfach schrecklich gefühlt. Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, sagte Norris.

Verstappen verkürzte Rückstand auf Norris

Vorne entwickelte sich ein Dreikampf zwischen Hamilton, Verstappen und Piastri, der den Titelverteidiger vier Runden vor Rennende überholte, Hamilton aber nicht mehr unter Druck setzen konnte. In der WM-Wertung verkürzte Verstappen den Rückstand auf Norris auf zwei Punkte. Am Samstag (ab 7:45 Uhr – streame mit dem Sky X-Traumpass) findet noch das Qualifying für den Grand Prix am Sonntag (ab 7:00 – streame mit dem Sky X-Traumpass) statt.

“Habe versucht zu überleben“ – Verstappen über den Sprint

(APA) Foto: Imago