Hamilton im einzigen Imola-Training mit Bestzeit

via

via Sky Sport Austria

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton ist im einzigen Training der Formel 1 vor dem Grand Prix in Imola die schnellste Runde gefahren. Der Mercedes-Pilot verwies Red-Bull-Fahrer Max Verstappen am Samstag mit 0,297 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Dritter wurde der Finne Valtteri Bottas (+0,492 Sek.) im zweiten Silberpfeil.

Wegen der hohen Belastung in der Corona-Notsaison hatte die Formel 1 auf die üblichen Trainingsrunden am Freitag komplett verzichtet und den Teams nur eine 90-minütige Übungseinheit vor der Qualifikation am Samstagnachmittag eingeräumt.

(APA/dpa)

Artikelbild: Getty