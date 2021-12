Hamilton mit Tagesbestzeit in Abu Dhabi – Verstappen nur Vierter

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat im Freitagstraining vor dem Titelshowdown für die klare Tagesbestzeit gesorgt. Der Mercedes-Pilot verwies in Abu Dhabi in 1:23,691 Minuten den Franzosen Esteban Ocon (Alpine/+0,343 Sekunden) und seinen finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas (+0,392) auf die Plätze. WM-Spitzenreiter Max Verstappen (Niederlande) kam im Red Bull mit 0,641 Sekunden Rückstand nur auf Rang vier.

Verstappen und Hamilton gehen punktgleich (je 369,5) ins Saisonfinale. Der Niederländer führt allerdings die Fahrerwertung wegen der mehr erzielten Siege (9:8) an. Deswegen wäre er Weltmeister, wenn beide im Rennen am Sonntag (14.00 Uhr live auf Sky Sport F1) ohne Punkte bleiben sollten – was im Vorfeld zu Spekulationen über einen möglichen Crash führte. Selbst Rennleiter Michael Masi sah sich bemüßigt, auf Sanktionen wie Punktabzüge und Sperren hinzuweisen, sollte es zu Unsportlichkeiten kommen.

Lewis Hamilton goes fastest in FP1, and look at Esteban Ocon!#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/l7PoX2Mmrm — Formula 1 (@F1) December 10, 2021

