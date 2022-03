Hamilton resigniert: „Konnte mit Power des Haas nicht mithalten“

Max Verstappen feiert im zweiten Saisonrennen seinen ersten Sieg. Bei Mercedes läuft es dagegen weiterhin nicht rund. Lewis Hamilton findet deutliche Worte. Sky hat die wichtigsten Stimmen zum Großen Preis von Saudi-Arabien.

Max Verstappen (Red Bull) …

zum Rennen: „Es war ein tolles Rennen. Wir haben hart gekämpft da vorne. Am Ende konnte man sehen, dass wir eine bessere Pace hatten. Mit den gelben Flaggen in den letzten Runden war es dann nicht so einfach, wann man Gas geben kann und wann nicht.“

Charles Leclerc (Ferrari) …

… zum Rennen: „Es war eine Strategie, Max erst überholen zu lassen und dann zurückzuschlagen. Ich habe das Rennen sehr genossen. Es war hartes, aber faires Racing. Jedes Rennen sollte so sein. Es war sehr knapp und ich bin natürlich etwas enttäuscht. Ich hätte gerne gewonnen. Es war definitiv sehr schwer für mich, Max hinter mir zu halten. Er hat einen tollen Job gemacht.“

… zum respektvollen Umgang mit Verstappen: „Das ist klar, der Respekt war immer da zwischen uns. Vor allem, wenn ein Rennen so zu Ende geht.“

Carlos Sainz (Ferrari) …

… zum Rennen: „Es war am Ende ein gutes Rennen. Wir hatten etwas Glück mit dem Safety Car. Ich war bei der Boxenausfahrt dann eben etwas weiter vorne als Sergio Perez und es war meine Position. Es ging darum, den dritten Platz zu halten. Für mich war es ein Fortschritt im Vergleich zu Bahrain. Ich fühle mich wohler im Auto, aber ich kann noch mehr rausholen.“

Helmut Marko (Motorsportchef Red Bull Racing) …

… zum Rennen: „Wir waren während des Rennens schon etwas durcheinander. Das Safety Car ist für uns nicht im richtigen Moment gekommen. Das hat uns ein Podium gekostet. Aber wir haben genau beobachtet, wie der Reifenverschleiß bei Hamilton war und konnten Max dann sagen, dass er richtig pushen kann. Wir haben zudem das Auto auf das Rennen abgestimmt, zum Beispiel den Heckflügel. Und wenn du dann einen Max hast, kannst du dir auch sicher sein, dass er das umsetzt. Aber solche spannenden Rennen … einfach unglaublich! Nach dem letzten Jahr haben wir nicht geglaubt, dass es noch eine Steigerung geben kann, aber so sieht es jetzt aus.“

… zum Kampf zwischen Verstappen und Leclerc: „Das war genau abgesprochen mit dem Ingenieur, wo und wie Max Leclerc angreift. Das war taktisch optimal. Nach dem jetzigen Stand wird es ein Zweikampf zwischen Max und Leclerc werden. Und selbst wenn Mercedes aufschließt, glaube ich nicht, dass sie dieses Tempo über eine Renndistanz mitgehen können.“

Mattia Binotto (Teamchef Ferrari) …

… zum Rennen: „Zunächst mal Glückwunsch an Max und Red Bull. Sie haben das ganze Wochenende einen tollen Job gemacht und sich ihren ersten Sieg verdient. Auf der anderen Seite bin ich natürlich zufrieden mit dem zweiten und dritten Platz. Das sind immer noch sehr viele Punkte. Wir haben jetzt 78 Punkte nach den ersten beiden Rennen, damit können wir zufrieden sein. Das Rennen selbst war bis zum Ende ein großartiges Spektakel mit den ganzen Überholmanövern. Das ist auch gut für die Formel 1 und es ist toll, bei diesem Kampf mit dabei zu sein. Bisher haben wir gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind. Im Rennen selbst gab es aber auch ein paar kritische Momente wie den Restart nach dem Virtual Safety Car. Danach hatte Charles Max im Grunde hinten im Getriebe hängen. Es war schwierig, ihn hinter uns zu halten.“

Lewis Hamilton (Mercedes) …

… zu den Reifen: „Am Anfang war ich eher langsam unterwegs. Ich hatte Probleme, die richtige Temperatur in die Reifen zu bekommen. Dann lief es immer besser und ich konnte zu den Jungs vor mir auf den Medium-Reifen aufschließen. Es war ein sehr guter Stint, ich habe gut gepusht. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich sehr gut gefühlt. Und dann hatte ich wirklich Pech, weil die Boxengasse dann zu war. Aber so ist das. Ich habe mit dem Team gesprochen, es ist bitter. Ich habe wenigstens einen Punkt.“

… zum Auto: „Es hat sich nicht viel verändert seit dem letzten Rennen. Es waren aber auch nur ein paar Tage. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich am Ende mit der Power des Haas nicht mithalten konnte. Was auch immer sie für eine Leistung haben, sie sind am Ende weggezogen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aber wir sind ein großartiges Team, wir konzentrieren uns und geben unser Bestes.“

George Russell (Mercedes) …

… zum Rennen: „Platz fünf war diesmal das Maximum. Für mich war es ein schönes Rennen. Ich bin es ziemlich alleine gefahren und habe mein Bestes gegeben. Es war körperlich das wohl anstrengendste, dass ich bisher in der Formel 1 gefahren bin. Aber darum geht es, wenn man auf einer solchen Strecke ist, dann auch hart zu pushen. Wir haben das beste Ergebnis rausgeholt. Das Auto hat sich insgesamt auch gut angefühlt. Nur der Grip hat etwas gefehlt.“

… zum Auto: „Wir machen kleine Schritte nach vorne, aber wir sind immer noch hinter Red Bull und Ferrari. Wir brauchen größere Schritte. Wann genau wir dran sein werden, ist schwierig zu sagen. Die anderen Teams verbessern sich auch.“

Andreas Seidl (Teamchef McLaren) …

… zum Rennen: „Es ist ein gutes Ergebnis für uns. Platz sieben und die sechs Punkte nehmen wir so mit. Gerade zum Schluss auf den harten Reifen war die Pace gut. Das ist auch eine tolle Motivation für das Team, weiter hart zu arbeiten. Gleichzeitig haben wir davon profitiert, dass ein paar Autos vor uns ausgefallen sind. Das Team hat aber vor allem bei der Strategie einen tollen Job gemacht. Im Moment bin ich rundum zufrieden. Schade natürlich für Daniel Ricciardo, dass er ausgeschieden ist. Da müssen wir nochmal schauen, was das Problem war. Mit ihm hätten wir auch Punkte einfahren können, aber wir sind dennoch zufrieden.“

… zum Ausscheiden von Daniel Ricciardo: „Es war natürlich enttäuschend für ihn. Aber ich habe mit ihm gesprochen und er war trotzdem positiv gestimmt, weil die Pace diesmal besser war. Wir haben mit ein paar Teams kämpfen können. Wichtig ist, dass wir den Aufwärtstrend fortsetzen. Da müssen wir aber auch noch geduldig sein. Es dauert noch ein bisschen, bis wir die größeren Updates ins Auto bringen. Aber wir sind ehrgeizig und werden alles geben, damit unsere Fans wieder mehr zu feiern haben in Kürze. Wir haben ein super Team und mit Lando und Daniel zwei Fahrer, die die Stimmung oben halten. Wir werden zurückkommen.“