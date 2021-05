“Hamilton-Sieg bringt jeden zum Schweigen” – die Pressestimmen zur Formel 1

via

via Sky Sport Austria

Weltmeister Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Portimao gewonnen. Mit seinem Sieg baut der Rekordchamp seinen Vorsprung auf den starken Herausforderer Max Verstappen aus. Die internationalen Pressestimmen zum Großen Preis von Portugal.

GROSSBRITANNIEN

The Guardian: “Der Sieg von Lewis Hamilton beim Großen Preis von Portugal wird sicherlich jeden zum Schweigen bringen, der seinen Willen, einen weiteren Formel-1-Weltmeistertitel zu holen, auch nur flüchtig bezweifelt hatte.”

Daily Mail: “Dieser Sieg – Lewis Hamiltons 97. – wird nicht als sein außergewöhnlichster in Erinnerung bleiben, aber als Beweis für die unerbittliche, metronomische, Rivalen-zerstörende Zuverlässigkeit wird er genau richtig sein.”

SPANIEN

Marca: “Lewis Hamilton hat erneut eine seiner Meisterklassen für Talent, Ehrgeiz und Coolness gegeben und schlug damit Max Verstappen und Valtteri Bottas klar, die er auf der Strecke in zwei wunderbaren Manövern überholte. Mit dem 97. Sieg seines Lebens festigt der Engländer seine Führung bei der Weltmeisterschaft, jetzt mit acht Punkten vor dem Niederländer, und lässt die Theorie vom Sturm Red Bulls auf diese Weltmeisterschaft in Quarantäne.”

ITALIEN

Corriere della Sera: “Lewis Hamilton gewinnt den Großen Preis von Portugal wie in alten Zeiten. Vor Verstappen und Bottas. Mit großem Abstand, nachdem er von der dritten Position gestartet war, denn am Ende ist er es, der alles einfach aussehen lässt. Sieg Nummer 97 in der Karriere des Briten.”