Hamilton trauert um seinen Hund Roscoe

Lewis Hamiltons geliebter Hund Roscoe ist tot. „Nachdem er vier Tage an lebenserhaltenden Geräten angeschlossen war und mit aller Kraft gekämpft hatte, musste ich die schwerste Entscheidung meines Lebens treffen und mich von Roscoe verabschieden“, schrieb der Formel-1-Star wenige Tage vor dem Nachtrennen in Singapur in den sozialen Netzwerken.

„Ich habe meinen besten Freund verloren.“ Die britische Bulldogge sei am Sonntag in seinen Armen gestorben, teilte der Brite mit.

„Ich bin so dankbar und fühle mich geehrt, mein Leben mit einer so schönen Seele, einem Engel und wahren Freund geteilt zu haben“, schrieb Hamilton weiters. Roscoe hatte sich wie schon in der ersten Jahreshälfte eine Lungenentzündung zugezogen und wurde in einer Tierklinik behandelt. Nach einem Herzstillstand hatte der etwa 12 Jahre alte Hund im Koma gelegen. Vor fünf Jahren war Hamiltons zweite Bulldogge Coco an einem Herzinfarkt gestorben.

„Für immer ein Teil des Fahrerlagers“, schrieb Hamiltons Rennstall Ferrari auf Instagram, auch andere Rennställe drückten ihr Mitgefühl aus. „Es tut mir so leid für dich, Kumpel“, schrieb George Russell, Hamilton Teamkollege zu gemeinsamen Mercedes-Zeiten. Roscoe begleitete Hamilton seit 2013. Schnell wurde er auch zum Star im Fahrerlager. Zusammen mit Coco bekam er einen eigenen Instagram-Account mit dem Namen „roscoelovescoco“ mit mittlerweile über 1,3 Millionen Fans. Jüngst erst widmete die britische Vogue Hamilton und Roscoe einen längeren Beitrag.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago