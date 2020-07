Hamilton übernimmt nach Sieg die WM-Führung – die Highlights im Video

Hamilton dreht in Ungarn einsam seine Runden zum Start-Ziel-Sieg, während Vettel mit dem sechsten Platz sein bestes Saisonergebnis einfährt. Nach dem Rennen äußern sich Hamilton, Verstappen und Vettel im Interview.

Formel-1-Pilot Kevin Magnussen rutscht wegen einer nachträglichen Zeitstrafe beim Großen Preis von Ungarn von Rang neun auf Platz zehn ab, Neunter ist der spanische McLaren-Fahrer Carlos Sainz. Die Rennkommissare sahen am Sonntag nach einer Untersuchung als erwiesen an, dass der Däne von seinem Haas-Team während der Fahrt in die Startaufstellung unerlaubte Unterstützung per Funk erhalten hatte.

Daraufhin kam er noch einmal zum Reifenwechsel an die Box. Durch dieses Manöver war Magnussen im Gegensatz zu seinen Konkurrenten schon zu Beginn mit Trockenreifen unterwegs und konnte daher zunächst weit nach vorne fahren.