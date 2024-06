Hamilton überrascht mit Bestzeit im Kanada-Training

Rekordchampion Lewis Hamilton und Mercedes haben im dritten Freien Training für den Formel-1-Grand-Prix von Kanada mit einer Bestzeit aufhorchen lassen.

Der Brite war am Samstag in Montreal um 0,374 Sekunden schneller als WM-Leader Max Verstappen im Red Bull, Dritter war Hamiltons Mercedes-Kollege und Landsmann George Russell. In den Rennen waren die „Silberpfeile“ zuletzt weit weg von den Podestplätzen. Das Qualifying für den neunten WM-Lauf ist für 22.00 Uhr MESZ angesetzt.

Verstappen geht beim Großen Preis von Kanada auf die Jagd nach seinem sechsten Saisonsieg. In Monaco hatte er es als Sechster zuletzt nicht auf das Podium geschafft. In der Gesamtwertung führt der 26-Jährige mit 169 Punkten vor Ferrari-Star Charles Leclerc (138), der zuletzt bei seinem Heimspiel durch die Straßen von Monte Carlo triumphiert hatte. Dritter ist der Brite Lando Norris (113), der für McLaren fährt.

(APA)/Bild: Imago