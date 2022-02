Hamilton wünscht sich weibliche Stewards

Formel-1-Star Lewis Hamilton wünscht sich unter den Formel-1-Rennkommissaren mehr Frauen.

Das wäre großartig“, sagte der Mercedes-Pilot am Mittwoch auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo. „Ich denke, dass wäre ein toller Weg, Diversität zu fördern.“ Hamilton zufolge sind einige der „Schiedsrichter“ in der Formel 1 mit aktuellen Fahrern befreundet und würden auch mit ihnen herumreisen. Es brauche echte Unparteilichkeit.

Dem Ausgang der Weltmeisterschaft 2021 im Abu Dhabi will Hamilton aber hinter mehr nachweinen. „Ich bin hier, um mich nur auf meinen Job zu konzentrieren“, versicherte der 37-jährige Engländer. Hamilton hatte im vergangenen Dezember nach einer umstrittenen Entscheidung der Rennleitung den WM-Titel auf der letzten Runde noch an Red-Bull-Fahrer Max Verstappen verloren. Als Konsequenz wurde unter anderem Renndirektor Michael Masi abgesetzt.

(APA)

Bild: Imago