Hammer-Gruppe garantiert! Das sind die möglichen ÖFB-Gegner in der Nations League 2022/23

Das ÖFB-Team blickt am Donnerstag (18 Uhr) mit Spannung nach Nyon zur Auslosung der UEFA Nations League 2022/23! Durch den Aufstieg in Liga A warten die besten Nationen Europas auf das österreichische Fußball-Nationalteam, das sich in Topf 4 befindet. Wir übertragen die Auslosung im Livestream und auf Sky Sport News!

Das ÖFB-Team trifft in der Ligaphase in einer Vierergruppe auf jeweils einen Gegner aus den Töpfen 1-3. Auftakt der dritten Ausgabe der Nations League ist im Juni 2022.

Das sind die möglichen Gegner des ÖFB-Teams (Liga A):

Topf 1: Frankreich, Spanien, Italien, Belgien

Topf 2: Portugal, Niederlande, Dänemark, Deutschland

Topf 3: England, Polen, Schweiz, Kroatien

Topf 4: Wales, Österreich, Tschechische Republik, Ungarn





Alle Infos zur Auslosung und zur Nations League:

