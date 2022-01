Handball-EM: Island setzt Frankreich unter Druck

Die isländische Handball-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft ihre Halbfinalchancen gewahrt – muss aber auf Schützenhilfe von Weltmeister Dänemark im Duell mit Olympiasieger Frankreich hoffen.

Die Isländer besiegten in ihrem letzten Spiel in Hauptrundengruppe I in Budapest Montenegro mit 34:24 (17:8) und zogen mit 6:4 Punkten wegen des gewonnenen Direktvergleichs an den Franzosen vorbei auf Rang zwei. Omar Ingi Magnusson vom SC Magdeburg war mit elf Toren der erfolgreichste Schütze der Partie.

Rekordweltmeister Frankreich (6:2) benötigt am Abend (20.30 Uhr) gegen die bereits für die Vorschlussrunde qualifizierten Dänen ein Unentschieden fürs Weiterkommen. Frankreich hatte am Samstag gegen Island mit 21:29 die höchste Niederlage seiner EM-Geschichte erlitten.

Aus der Hauptrundengruppe 2 stehen Titelverteidiger Spanien und Schweden als Halbfinalisten fest. Die deutsche Mannschaft hatte die Gruppe auf Rang vier beendet.

