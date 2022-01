Handball-EM: Island unterliegt Kroatien

Auf den Coup folgt der Rückschlag: Nur zwei Tage nach dem großen Sieg gegen Frankreich hat Islands Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft einen Rückschlag kassiert.

Gegen Kroatien setzte es in Budapest eine späte 22:23 (12:10)-Niederlage, das Rennen um die Halbfinalteilnahme in Gruppe 1 bleibt offen. Dänemark (6 Punkte) führt, die Franzosen und Isländer (je 4) folgen punktgleich.

Nur die beiden besten Teams der Sechsergruppe ziehen ins Halbfinale ein. Am Abend tritt Dänemark in seinem vierten Gruppenspiel noch gegen die Niederlande an (18.00), Frankreich trifft auf Montenegro (20.30). Kroatien, als Mitfavorit gestartet, holte seine ersten beiden Punkte in der Hauptrunde.

Am vergangenen Samstag hatte Island mit seinem eindrucksvollen Sieg gegen Olympiasieger und Rekordweltmeister Frankreich (29:21) für Aufsehen gesorgt. Noch in der Schlussphase lagen die Nordeuropäer nun auch am Montag vorne, zwölf Sekunden vor Schluss traf Ante Gadza aber doch noch zum Sieg der Kroaten. Omar Ingi Magnusson vom SC Magdeburg gehörte mit fünf Treffern zu Islands besten Werfern, auf der anderen Seite kam Ivan Martinovic von der TSV Hannover-Burgdorf auf die gleiche Ausbeute.

