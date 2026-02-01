Handball-EM: Kroatien gewinnt Spiel um Platz drei

Kroatien hat bei der Handball-EM die Bronzemedaille gewonnen. Die Mannschaft des früheren ÖHB-Teamchefs Dagur Sigurdsson besiegte Island im Spiel um Platz drei mit 34:33 (17:14) und sicherte sich damit das siebte Edelmetall bei einer Europameisterschaft.

Für die Kroaten ist es nach WM-Silber im vergangenen Jahr die zweite Medaille unter Sigurdsson.

Zum besten Torschützen bei den Kroaten avancierte Rückraumspieler Tin Lucin mit neun Treffern. Bei den Isländern, die ihre zweite EM-Medaille nach Bronze 2010 verpassten, versenkte Omar Ingi Magnusson alle seine zwölf Würfe.

Kroatien, das im Halbfinale der deutschen Mannschaft unterlegen war (28:31), bestimmte die Partie vor 15.000 Zuschauern in Herning von Beginn an. Nach dem frühen 0:1 lag die Sigurdsson-Sieben die gesamte Spielzeit in Führung, beim 21:16 (39.) waren es erstmals fünf Tore. Eine mögliche Aufholjagd in der Schlussphase scheiterte an der schwachen Wurfausbeute der Isländer. Die Nordeuropäer hatten ihr Halbfinale mit 28:31 gegen Olympiasieger und Weltmeister Dänemark verloren.

