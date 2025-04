Handball-Tirol erster Cup-Finalist bei den Männern

Der erste Finalist im Handball-Cup der Männer heißt Handball Tirol. Die Tiroler besiegten am Karfreitag im ersten Halbfinale in Bruck an der Mur Gastgeber BT Füchse mit 38:32 (21:17).

Bei den ÖHB Cup Finals wird am Abend der zweite Finalist zwischen Vöslau und HC Hard ermittelt. Am Samstag ermitteln die Frauen (Hypo NÖ gegen WAT Atzgersdorf) und Männer dann die neuen Titelträger.

Den Füchsen gelang es nur in der Anfangsphase einmal mit 3:1 bzw. 5:4 in Führung zu gehen. Danach lagen in der Sporthalle Bruck an der Mur nur noch die Schwazer voran.

(APA) Foto: GEPA