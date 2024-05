Handball-WM: Österreich kennt Gruppengegner

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer trifft in der Gruppenphase der WM 2025 auf den aktuellen Europameister Frankreich, Katar und Kuwait. Dies ergab die Auslosung in Zagreb am Mittwochabend.

Die Gruppe C wird in der Küstenstadt Porec ausgespielt. Die Endrunde findet von 14. Jänner bis 2. Februar in Dänemark, Norwegen und Kroatien statt. Die ÖHB-Auswahl hatte sich im Play-off gegen Georgien klar für das Turnier qualifiziert.

(APA)/Beitragsbild: Imago