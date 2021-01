Handball-WM: Österreich trifft zum Abschluss auf Tunesien

Österreichs Handball-Männer treffen bei der WM in Ägypten am Mittwoch (17.30 Uhr) in Kairo im Spiel um Platz 25 im President’s Cup auf Tunesien. Die Tunesier besiegten am Montagabend Angola wie erwartet sicher mit 34:29 (14:13) und sicherten sich damit das Duell mit der ÖHB-Auswahl. Für die Mannschaft von Teamchef Ales Pajovic wird dies zum Abschluss ein schwieriger Gegner.

Der mehrfache Afrikameister hätte sich in seinem letzten Spiel in der Gruppe I am Montag gegen Angola sogar eine Niederlage mit bis zu acht Toren leisten können.

(APA)

Artikelbild: Imago