Handball-WM: USA zieht zurück – Schweiz neuer ÖHB-Gegner

Österreichs Handballer bekommen es bei der WM in Ägypten in ihrem Auftaktmatch am Donnerstag (18.00 Uhr) nicht mit den USA, sondern mit der Schweiz zu tun. Die USA haben am Dienstagabend ihre Teilnahme zurückgezogen, weil laut Trainer Robert Hedin “zehn Spieler und sieben aus dem Staff-Team” einen positiven Coronatest abgegeben hatten. Die stärker einzuschätzende Schweiz ist als Ersatzmannschaft nachgerückt, gab der Weltverband IHF bekannt.

Davor hatte auch Tschechien aus demselben Grund zurückgezogen, Nordmazedonien rückte nach.

