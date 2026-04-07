Handelfmeter für den GAK: VAR begründet Entscheidung

In der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga stand der VAR (Video Assistant Referee) wieder einige Male im Mittelpunkt. Der VAR Österreich bezieht nun Stellung zu den entscheidenden Szenen des vergangenen Wochenendes.

Die umstrittenste Szene gab es wohl im Qualifikationsgruppenspiel zwischen dem GAK und Blau-Weiß Linz. BWL-Verteidiger Alem Pasic stolperte beim Versuch, eine Flanke von GAK-Stürmer Ramiz Harakate zu verteidigen und bekam den Ball an den Arm. Schiedsrichter Markus Hameter entschied nach Begutachtung der VAR-Bilder auf Strafstoß, den Alexander Hofleitner sicher zur Führung für die Grazer verwandelte.

GAK-Elfmeter laut VAR korrekt

Der VAR bestätigte im Bericht der 25. Runde die Entscheidung des Schiedsrichter-Teams. Die offizielle Begründung lautet:

Der BWL-Spieler #17 blockiert mit seinem unnatürlich weggestreckten Arm den Querpass, der zum Zeitpunkt des Handspiels nicht als Stützhand verwendet wird. Der Schiedsrichter hat richtigerweise auf Strafstoß entschieden, nachdem ihm der VAR einen „On-Field-Review“ empfohlen hat.

Die Szene im VIDEO

Auch Plavotic-Rot und Ried-Elfmeter regelkonform

Auch die beiden anderen strittigen Szenen aus der 25. Runde wurden laut Bericht korrekt getroffen. Laut VAR war der Platzverweis gegen Austria-Verteidiger Tin Plavotic korrekt, da „alle Kriterien einer Torchancenverhinderung“ erfüllt waren. Daher war die Rote Karte regelkonform.

Auch der Elfmeter für die SV Ried in der Nachspielzeit des Spiels gegen den SCR Altach war laut Bericht eine korrekte Entscheidung. Der Tritt von Verteidiger Lukas Gugganig auf den Fuß von Ante Bajic war in den VAR-Bildern klar zu erkennen.

Plavotic-Ausschluss gegen den LASK

Begründung: Der FAK-Spieler #24 spielt den Ball mittels strafbarem Handspiel außerhalb des Strafraums. Alle Kriterien einer Torchancenverhinderung sind erfüllt (Distanz zum Tor, Richtung des Spiels, Ballbesitz, kein weiterer Verteidiger kann eingreifen), weswegen ihn der Schiedsrichter nach einem vom VAR empfohlenen „On-Field-Review“ mittels Roter Karte ausgeschlossen und auf direkten Freistoß entschieden hat.

Elfmeter nach Gugganig-Foul an Bajic

Begründung: Der ALT-Spieler #5 kommt zu spät in den Zweikampf mit dem SVR-Spieler #12 und steigt ihm dabei mit Blick zum Gegner auf den linken Vorfuß. Damit bringt er ihn zu Fall. Der Schiedsrichter hat – nachdem ihm der VAR einen „On-Field-Review“ empfohlen hat – seine ursprüngliche Entscheidung revidiert, die Verwarnung des SVR-Spielers wegen Simulation zurückgenommen und auf Strafstoß entschieden.

Bild: GEPA