Strafbares Handspiel von Maranda? Strittige VAR-Entscheidung bei Salzburg vs. BW Linz

In der Schlussphase der Bundesliga-Partie zwischen Red Bull Salzburg und Blau-Weiß Linz (2:2) ist es zu einer strittigen VAR-Entscheidung gekommen.

Manuel Maranda blockte einen Schuss im Strafraum der Oberösterreicher, der Ball berührte wohl zuerst den Oberkörper des Verteidigers und anschließend die Hand. Nach einem langen VAR-Check zeigte Schiedsrichter Isa Simsek auf den Punkt.

Peter Ratkov (89.) verwandelte den fälligen Strafstoß und sicherte den „Bullen“ einen Punktgewinn.

Nach dem Spiel regte sich u.a. Maranda über die Entscheidung auf. „Das ist eine Frechheit“, meinte der Routinier.

