Handverletzung! Muchova verpasst Australian Open

Die tschechische Tennis-Weltranglistenachte Karolina Muchova kann wegen einer Handgelenksverletzung nicht an den Australian Open (14.- 28. Jänner) teilnehmen.

Die bereits im Herbst akuten Probleme an ihrer rechten Hand seien in der Vorbereitung auf die neue Saison leider erneut aufgetreten, gab die 27-Jährige am Donnerstag bekannt. Muchova hatte heuer in ihrem bisher besten Jahr beim Major in Paris das Endspiel erreicht und war in New York bis ins Halbfinale gekommen.

(APA) / Bild: Imago