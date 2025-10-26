Hannover gewinnt Niedersachsenderby

Hannover 96 hat in einem hitzigen Niedersachsenderby die Oberhand behalten und den Anschluss an die Aufstiegsplätze hergestellt.

Bei Eintracht Braunschweig setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Titz dank Doppelpacker Benjamin Källman nach langer Überzahl mit 3:0 (2:0) durch und feierte erstmals seit Anfang 2021 wieder einen Dreier beim Erzrivalen.

Källman ebnete Hannover innerhalb von nur vier Minuten (32., 36.) den Weg zum sechsten Saisonsieg, Daisuke Yokota (61.) sorgte für die Entscheidung. Nach der Roten Karte für Ex-Sturm Angreifer Erencan Yardimci (20., Tätlichkeit) beendete die Eintracht bereits zum fünften Mal in dieser Saison eine Partie nicht mit elf Spielern.

Magdeburg beendet Durststrecke

Endlich ein Tor, endlich ein Sieg: Der 1. FC Magdeburg hat seine Durststrecke in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Die Mannschaft von Interimscoach Petrik Sander besiegte Preußen Münster 2:0 (0:0), bleibt aber Tabellenletzter.

Maximilian Breunig (75., Foulelfmeter) erzielte das erste Tor der Magdeburger seit dem 31. August, Rayan Ghrieb (90.+2) legte spät nach. Damit wurde auch eine Serie von sieben Spielen ohne Sieg beendet. Münster wartet derweil seit drei Spielen auf einen Erfolg.

Nürnberg trifft spät: Remis beim Kaiserslautern

Der 1. FC Nürnberg tritt mit Trainer Miroslav Klose in der 2. Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Der Club kam am Sonntagnachmittag beim 1. FC Kaiserslautern aber immerhin zu einem 1:1 (0:1) und verhinderte durch einen ganz späten Elfmetertreffer eine Niederlage. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nach zehn Spieltagen lediglich zwei Punkte.

Daniel Hanslik hatte die Hausherren in der 45. Minute zunächst in Führung gebracht, Robin Knoche (90.+3) sorgte mit seinem Treffer per Foulelfmeter in der Schlussphase immerhin für einen Achtungserfolg. Kaiserslautern bleibt durch das Remis in Reichweite der Spitzengruppe.

(SID) Foto: Imago