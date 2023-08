Hansa Rostock nach unfassbarer Nachspielzeit an der Tabellenspitze

Liga-Debütant SV Elversberg hat erneut den ersten Erfolg der Clubgeschichte in der 2. deutschen Bundesliga verpasst und eine späte Niederlage gegen Hansa Rostock hinnehmen müssen. Der Aufsteiger, bei dem der Österreicher Nicolas Kristof das Tor hütete, kassierte am Samstag beim 1:2 (0:0) erst in der 10. und 13. Minute der Nachspielzeit die Gegentore. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Rostock bereitete der eingewechselte Lukas Hinterseer vor.

Elversberg gab schon am vergangenen Spieltag beim 2:2 in Hannover eine Führung aus der Hand. Holstein Kiel feierte mit 2:1 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth ebenso wie Rostock den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel. Benedikt Pichler war bis zur 80. Minute aufseiten der Kieler aktiv. Im dritten Samstagsspiel trennten sich der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf 0:0. David Nemeth aufseiten der Hamburger kam ebenso nicht zum Einsatz wie Benjamin Böckle bei der Fortuna.

(APA) / Bild: Imago