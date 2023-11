Hanshaw-Assist bei Frankfurt-Niederlage gegen Barcelona

Verena Hanshaw hat sich am Mittwochabend in der Frauen-Fußball-Champions-League über einen Teilerfolg freuen dürfen. Die ÖFB-Teamverteidigerin bereitete die 1:0-Führung von Eintracht Frankfurt gegen Titelverteidiger FC Barcelona mit einer mustergültigen Flanke auf Laura Freigang (42.) vor. Nach der Pause münzte der große Favorit im Deutsche Bank Park vor 16.100 Zuschauern seine Überlegenheit aber noch in Tore um und nahm noch einen 3:1-Sieg mit nach Spanien.

Salma Paralluelo (48., 62.) und Mariona Caldentey (59.) trafen für den spanischen Rekordmeister, der auch sein elftes Saison-Pflichtspiel gewann. Barca hält nach zwei Partien in der Gruppe A beim Punktemaximum. Frankfurt und Benfica Lissabon folgen mit drei Zählern, der FC Rosengaard ist noch punktlos.

(APA) / Bild: Imago