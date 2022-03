Hard löst Krems an HLA-Spitze ab – Fivers holen späten Derbysieg

Titelverteidiger Hard hat am Samstag in der HLA von Krems die Tabellenführung übernommen. Die Vorarlberger gewannen in Linz 29:27 (20:14) und beendeten damit die lange Heimerfolgsserie der Oberösterreicher. Der bisherige Spitzenreiter holte nach dem Sieg in Hard mit einem 28:28 (15:16) beim Vierten in Bregenz nur einen Punkt.

Wie Hard und Krems halten auch die weiter drittplatzierten Fivers bei 31 Zählern, denn die Margaretener bezwangen Westwien im Derby 30:29 (15:14). Das Siegestor der Fivers gelang Marc-Andre Haunold in letzter Sekunde mit einem verwandelten Siebenmeter.

(APA) / Bild: GEPA