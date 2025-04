Hard und Fivers gewinnen ihre ersten HLA-Viertelfinalspiele

Die Handballer von HC Hard und Fivers Margareten haben ihre Auftaktspiele im Viertelfinale der HLA-Meisterliga erfolgreich gestaltet.

Die Harder gewannen daheim das Vorarlberger Derby gegen Bregenz 24:23 (18:11) und gingen in der „best of three“-Serie mit 1:0 in Führung. Eine Aufholjagd der Gäste blieb am Ende unbelohnt. Die Fivers setzten sich in Wien gegen Schwaz dank einer starken zweiten Hälfte mit 34:26 (15:15) durch. Am Mittwoch haben die Tiroler bzw. Bregenz Heimrecht.

Am Samstag hat zudem die HLA-Abstiegsrunde begonnen. Bärnbach/Köflach kam im steirischen Derby zu einem 26:25-Heimerfolg gegen die HSG Graz, Ferlach schlug West Wien 30:26. West Wien belegt damit vorerst den Abstiegsplatz.

