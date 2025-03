Hard, Vöslau und Bruck/Trofaiach erreichen ÖHB-Cup-Halbfinale

Hard, Bruck/Trofaiach, Bad Vöslau und Schwaz stehen im Halbfinale des österreichischen Handball-Cups der Männer.

Im Spitzenspiel des Samstags setzte sich Liga-Tabellenführer Hard zuhause gegen Fivers Margareten mit 37:31 (16:16) durch, das Saison-Überraschungsteam Bruck/Trofaiach Füchse behielt zuhause gegen Linz mit 29:28 (13:11) die Oberhand. Die Jags Vöslau setzten sich in einem dramatischen Duell in Krems erst nach Verlängerung mit 29:27 (24:24, 13:13) durch.

Schwaz hatte bereits am Freitag mit Korneuburg den letzten Zweitligisten im Bewerb eliminiert. Das Halbfinale wird – an einem noch zu bestimmenden Ort – als Finalturnier ausgespielt, die Paarungen werden ausgelost. Datum für das Final Four ist der 18. und 19. April.

