Harnik knackt 41 Jahre alten Torrekord

via

via Sky Sport Austria

Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Harnik lässt es über zwei Jahre nach seinem Ausstieg aus dem Profifußball in der Oberliga Hamburg weiter richtig krachen. Dem ehemaligen Bundesliga-Spieler gelang am vergangenen Spieltag für seine TuS Dassendorf ein Hattrick – Treffer Nummer 41, 42 und 43 in dieser Saison. Damit ist der 35-Jährige neuer Rekordtorschütze der Oberliga.

Der vorherige Rekordhalter, Peter Hartwig, hatte in der Saison 1981/82 insgesamt 41 Tore erzielt. Harnik sagte gegenüber dem NDR: „Es freut mich natürlich. Es ist etwas Großartiges, einen Rekord, der so lange Bestand hatte, zu brechen. Und jetzt heißt es, diesen auszubauen.“

Derzeit kämpft Harnik mit Dassendorf um den Meistertitel in der Oberliga Hamburg. Der Fünftligist liegt derzeit auf dem zweiten Platz, hat aber noch ein Spiel mehr als Spitzenreiter TSV Sasel zu absolvieren. Am kommenden Wochenende hat Harnik die Gelegenheit, weitere Tore gegen die dritte Mannschaft seines Ex-Klubs Hamburger SV zu erzielen.

Artikelbild: Imago