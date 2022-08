Harreither legt Amt als Austria-Vizepräsident zurück

via

via Sky Sport Austria

Raimund Harreither wird sein Amt des Vizepräsidenten beim FK Austria Wien aus persönlichen Gründen zurücklegen. Das hat der Verein in einer Aussendung am Montagnachmittag bestätigt.

Als Grund gaben die Veilchen an, dass Harreither die Übergabe seines Unternehmens an seine Nachfolger vorbereiten müsse. Ein Nachfolger für Harreither bei der Austria steht noch nicht fest.

„Ich durfte viele interessante und unterschiedliche Menschen kennen lernen. Mein aufrichtiger Dank gilt den vielen Fans, den ehrenamtlichen, für unsere Austria messbar, engagierten Persönlichkeiten und meinen Kollegen im Präsidium, Herrn Karl Pisec sowie Präsident Hensel für seine Kompetenz und Freundschaft“, wird Harreither in der Aussendung der Wiener Austria zitiert.

FAK-Präsident Frank Hensel sagt zum Abschied Harreithers: „Ich möchte mich bei Raimund Harreither, im Namen der gesamten Austria-Familie, für sein großartiges Engagement für seinen Herzensverein Austria Wien bedanken. Persönlich möchte ich mich bei Raimund Harreither für seine unermüdliche Unterstützung im Präsidium und für die persönliche Freundschaft bedanken.“

Auch Austria-Vorstand Gerhard Krisch äußert sich zum Abgang: „Raimund Harreither hat in den letzten Jahren nicht nur als Vizepräsident unsagbar viel für die Austria geleistet, dafür werden wir ihm alle immer dankbar sein. Seine Entscheidung, aus familiären Gründen kürzer zu treten, ist absolut nachvollziehbar und zu respektieren, wenngleich es für den Verein ein großer Verlust ist. Umso mehr freut es uns, dass uns Raimund Harreither nicht nur als Sponsor und Investor erhalten bleibt, sondern auch als Unterstützer bei allen anderen Themen zur Verfügung stehen wird und wir uns auch in Zukunft regelmäßig austauschen werden. Ich möchte mich persönlich sehr herzlich für die Unterstützung in den letzten Monaten bedanken.“

Trotz Abgang: Harreither bleibt der Austria erhalten

Der 64-Jährige wird dem Verein aber weiterhin als Investor und Sponsor zur Verfügung stehen. Wie die Austria verkündet, hat Harreither das Namenssponsoring für das neue Austria-Nachwuchszentrum in Wien übernommen.

(FK Austria Wien) / Bild: Imago