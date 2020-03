Harry Kane: Fußball-Saison “muss Ende Juni abgeschlossen sein”

via

Für Stürmer Harry Kane vom englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur muss die Premier-League-Saison zwingend bis zum 30. Juni abgeschlossen sein. “Es muss einen Punkt geben, an dem es reicht”, sagte Kane in einem Instagram-Video.



“Wenn wir bis in den Juli oder August hinein spielen und die nächste Saison dafür zurückschieben, sehe ich darin keinen allzu großen Nutzen”, so der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in seiner eindringlichen Video-Botschaft.

Sollte diese Frist aufgrund der Coronakrise nicht zu halten sein, solle man die laufende Spielzeit seiner Ansicht nach lieber abbrechen. “Wenn die Saison nicht bis Ende Juni abgeschlossen ist, müssen wir uns die Optionen ansehen und uns auf die nächste Saison freuen”, sagte der 26-Jährige.

Kane fordert langfristiges Denken

Mögliche Langzeitfolgen einer Spielzeitverlängerung seien in jedem Fall zu vermeiden: “Je länger diese Saison fortschreitet, desto größer wäre die Auswirkung auf die nächste Saison und würde damit auch die Europameisterschaft 2021 und langfristig sogar die Weltmeisterschaft 2022 treffen”, sagte Kane.

In der Premier League ruht wie in nahezu allen europäischen Ligen derzeit der Ball, bis mindestens 30. April sind alle Spiele ausgesetzt. Die Liga-Organisatoren prüfen, ob die Saison möglicherweise ohne Zuschauer doch noch zu Ende gebracht werden könnte.

Kane spekuliert mit Tottenham-Abschied

Weiter spekuliert Kane mit einem Abschied von seinem Club Tottenham Hotspur. Er wolle Titel gewinnen, und wenn dies mit den “Spurs” nicht möglich sei, müsse er an einen Tapetenwechsel denken, sagte der Torschützenkönig der Fußball-WM 2018.

“Wir haben eine fantastische Mannschaft, aber wir haben es nicht geschafft, Trophäen zu gewinnen. Das ist hart für mich, denn ich möchte immer gewinnen. Ich will Titel, lieber früher als später.”

