Hartberg am Zug: Alle Infos zur Kaufoption von Shootingstar Havel

Elias Havel ist einer der Gewinner der aktuellen Saison der ADMIRAL Bundesliga. Mit acht Treffern steht der 22-Jährige gemeinsam mit WSG-Kapitän Valentino Müller an der Spitze der Torjägerliste. Noch ist der Shootingstar von seinem Stammklub LASK an den TSV Hartberg verliehen, das könnte sich durch eine Kaufoption jedoch bald ändern.

Laut Sky-Informationen besitzt Hartberg eine Kaufoption, die bis Frühjahr 2026 gezogen werden kann. Der steirische Bundesligist hat dabei das alleinige Entscheidungsrecht, ob die Option aktiviert wird oder nicht. Bei der vereinbarten Summe soll es sich um einen sechsstelligen Betrag handeln, der sich im für Hartberg leistbaren Bereich bewegt.

Havel bei „Talk & Tore“ über die Kaufoption

„Wenn die Option gezogen wird, wird die Option gezogen. Wenn nicht, gehöre ich wieder dem LASK. Ich habe mich noch mit keinem über die Option unterhalten, weder mit dem LASK noch mit Korherr bei Hartberg“, sagte Havel am vergangenen Sonntag im Sky-Studio bei „Talk & Tore“.

Kaum vorstellbar allerdings, dass sich Hartberg diese Gelegenheit entgehen lässt: Als Top-Torschütze der Liga ist der ehemalige Red-Bull-Akademiespieler eine heiße Transferaktie, mit realistischem Potenzial für einen lukrativen Weiterverkauf.

Außerdem darf sich Havel nach seinen bisherigen Saisonleistungen auch leise Hoffnungen machen, noch auf den ÖFB-WM-Zug aufzuspringen. Zuletzt stand der zweifache U21-Teamspieler erstmals auf Abruf bei Ralf Rangnick für die ohnehin dünn besetzte Offensive des ÖFB-Teams.

Sky-Experte Thomas Silberberger traut Havel Sprung ins ÖFB-Team zu

