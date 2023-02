Hartberg beendet Vorbereitung mit Niederlage & Remis

via

Testspiel-Doppel zum Abschluss: Eine Woche vor dem Wiederbeginn der ADMIRAL Bundesliga hat der TSV Hartberg gleich zwei Matches als Generalprobe absolviert, von denen jedoch keines gewonnen werden konnte.

Gegen den slowakischen Erstligisten Spartak Trnava unterlag der TSV mit 0:3 und kassierte sämtliche Gegentore schon während der ersten Spielhälfte. Unmittelbar danach folgte ein weiteres Spiel gegen den Regionalligisten St. Anna/Aigen.

Die oststeirischen Bundesligisten gingen in der ersten Spielhälfte durch zwei Tadic-Treffer in Führung, mussten im zweiten Durchgang aber noch zwei Gentore hinnehmen. Das erste Bundesligaspiel des TSV 2023 gegen die SV Ried ist am Sonntag ab 13.30 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria 3 zu sehen!

