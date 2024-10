Hartberg eröffnet in Bregenz gegen Lustenau Cup-Achtelfinale

Mit vier Siegen aus fünf Spielen samt Vorstoß auf Rang sechs in der Fußball-Bundesliga hat die Ära von Manfred Schmid als Trainer des TSV Hartberg sehr erfolgreich begonnen. Am Dienstag (19.00 Uhr) steht der 53-Jährige mit seinem neuen Club erstmals im ÖFB-Cup auf dem Prüfstein. Zum Auftakt des Achtelfinales sind die Steirer in Bregenz beim ehemaligen Oberhaus-Club Austria Lustenau zu Gast, der nach dem Abstieg im Sommer in der 2. Liga noch nicht verloren hat.

Diese Bilanz sorgt allerdings für keine allzu große Euphorie bei den Vorarlbergern, zumal die Punkteausbeute und Tabellenplatzierung nicht den Erwartungen entspricht. Von elf Saisonspielen konnten nur drei gewonnen werden, mit acht Unentschieden ist der Achte unangefochtener Remis-König der Liga. Großer Trumpf der Truppe des 38-jährigen Trainers Martin Brenner ist die Defensive. Nur sechs Gegentore mussten hingenommen werden, sechsmal keines. Auf Cup-Ebene konnte nach dem Startsieg gegen Regionalligist Wals-Grünau (2:1) neuerlich auswärts der Liga-Rivale Admira (3:1) bezwungen werden.

Hartberg hatte leichteres Spiel, gab sich bei Bischofshofen (11:1) und Lafnitz (6:0) keine Blöße. Nun folgt der zweite Zweitligist in Folge. „Jetzt geht es weiter im Cup. Gegen Lustenau wollen wir wieder gewinnen“, gab Stürmer Patrik Mijic die Marschroute vor. Der 25-jährige Kroate traf im Cup wie auch in der Liga schon fünfmal – in gesamt zwölf Pflichtspielen. Der im Sommer vom slowenischen Club NK Rogaska gekommene Mittelstürmer hat voll eingeschlagen. „Ich mache das, was der Trainer von mir erwartet. Es läuft gut aktuell. Ich bin glücklich über meine Tore, wichtiger ist aber, dass wir die Spiele gewinnen.“

Vergangenes Jahr scheiterte der TSV in einem Achtelfinal-Krimi im Elfmeterschießen an Salzburg, Lustenau ist seit der Finalteilnahme 2020 nicht mehr über die Runde der letzten 16 hinausgekommen.

Am Mittwoch sind zehn weitere Erstligisten im Einsatz. Mit Red Bull Salzburg gegen WSG Tirol, WAC gegen Austria Klagenfurt und Titelverteidiger Sturm Graz gegen Blau-Weiß Linz kommt es gleich in drei Fällen (jeweils 20.30) zu direkten Bundesliga-Duellen. Die restlichen Oberhaus-Vertreter messen sich jeweils auswärts mit Zweitligisten. Rapid ist auf der Hohen Warte gegen Stripfing im Einsatz, der Lokalrivale Austria in Horn und der LASK in Voitsberg (jeweils 18.15). Zudem tritt der GAK (19.00) in Vorarlberg bei Schwarz-Weiß Bregenz an.

