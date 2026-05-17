Hartberg feiert historischen Sieg in Salzburg

Salzburg hat die schlechteste Saison der Red-Bull-Ära in der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag mit einer 1:3-(0:2)-Heimniederlage gegen Hartberg beendet.

Die Salzburger verloren erstmals in ihrer Geschichte gegen die Oststeirer. Platz drei und ihr Ticket für die Europa-League-Qualifikation behielten sie nur, weil auch die Wiener Clubs nicht bzw. nicht voll punkteten. Die Tage von Trainer Daniel Beichler als Salzburg-Trainer dürften trotz bis 2028 laufendem Vertrag gezählt sein.

Der leicht angeschlagene Jannik Schuster stand nach der Bekanntgabe seines Millionen-Transfers zu Brentford ebenso nicht mehr im Salzburg-Kader wie Joane Gadou, der zu Dortmund wechselt. Beide Youngsters, für die die Bullen in Summe rund 40 Mio. Euro kassieren, wurden vor Spielbeginn verabschiedet. An ihrer Stelle begann Anrie Chase im Abwehrzentrum neben Tim Drexler. Bei den Hartbergern kam Innenverteidiger Paul Komposch mehr als zehn Monate nach seinem Kreuzbandriss zu seinem Startelf-Comeback.

Hartberg konsequenter

Die Salzburger waren in der Anfangsphase spielbestimmend. Kerim Alajbegovic lancierte zwei Schüsse (5., 11.). Wirklich gefährlich wurden die Bullen vor der Pause aber nur einmal, als Stefan Lainer nach einer schönen Kombination an Hartberg-Goalie Tom Ritzy Hülsmann und dessen Fußabwehr scheiterte (17.).

Auf der Gegenseite reichte eine Umschaltsituation zur TSV-Führung. Fabian Wilfinger wurde von der Salzburg-Defensive nicht attackiert, seinen Querpass verwertete Marco Hoffmann ebenfalls praktisch unbedrängt (22.). Damit nicht genug: Nach einem Corner bekamen die Salzburger den Ball nicht weg. Nach einem Fehler von Drexler wurde Wilfinger aus kurzer Distanz angeschossen, das Spielgerät sprang von seinem Bein ins Tor (42.). Die Pfiffe des Salzburger Publikums mehrten sich danach – und begleiteten ihr Team auch in die Kabine.

Eine gewisse Endzeitstimmung machte sich in Wals-Siezenheim breit, auch nach der Pause waren die Bullen lange harmlos. Der eingewechselte Edmund Baidoo schoss knapp neben das Tor (52.). Der Anschlusstreffer resultierte aus einer Einzelaktion von Alajbegovic, einem der wenigen Lichtblicke der Saison, der zur Mitte zog und von knapp außerhalb des Strafraums platziert ins linke Eck traf (83.). Der Bosnier verabschiedete sich mit seinem neunten Ligator zurück zu Bayer Leverkusen. Der eingewechselte Damjan Kovacevic sorgte im Finish aus einem Konter für die Entscheidung und den Endstand (90.).

Beichler vor Aus

Die Salzburger kassierten im zehnten Meistergruppen-Spiel ihre fünfte Niederlage. Aus den vier abschließenden Partien gab es lediglich einen Punkt. Beichler, der Mitte Februar Thomas Letsch nachgefolgt war, stand zuletzt bereits schwer in der Kritik und dürfte im Sommer im Zuge eines größeren Umbruchs beim früheren Ligadominator weichen müssen. Im 22. Ligaduell mit Hartberg setzte es für die Bullen die erste Niederlage. Auch im Cup hatten sie noch nie gegen die Oststeirer verloren.

Die Hartberger hatten vor dieser Saison überhaupt noch nie in Salzburg gegen das Red-Bull-Team gepunktet. Nach einem 0:0 Anfang März gelang dies nun zum zweiten Mal. Der scheidende Trainer Manfred Schmid verabschiedete sich nach zuvor drei Niederlagen in Folge mit einem Sieg, dem erst zweiten in der Meistergruppe, vom TSV.

Die Tore im VIDEO:

0:1 Marco Hoffmann (22.)

0:2 Fabian Wilfinger (42.)

1:2 Kerim Alajbegovic (83.)

1:3 Damjan Kovačević (90.)

(APA) / Bild: GEPA