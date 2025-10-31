Hartberg gegen die Austria im letzten „Auswärts“-Heimspiel

Der TSV Hartberg, der seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet, ist zum letzten Mal im Ausweichquartier Südstadt Gastgeber und empfängt die Austria (am Samstag ab 16:30 Uhr live bei Sky – sei mit Sky Stream live dabei).

Hartberg ist in der Liga seit fünf Spielen bzw. 14. September ohne Sieg, holte da vier – teilweise bittere – Unentschieden. Noch dazu muss man im letzten „falschen“ Heimspiel in der Südstadt das jüngste Cup-Aus gegen Blau-Weiß Linz im Elferschießen verdauen. Die Freude auf die Rückkehr in die eigene Arena am 22. November gegen Ried dürfte jedenfalls groß sein, die Südstadt-Bilanz ist mit einem Punkt aus drei Partien schließlich enttäuschend. „Aber wir haben uns offensiv und defensiv super weiterentwickelt. Wenn wir einfach spielen und unser Ding durchziehen, dann werden wir uns auch endlich mit drei Punkten belohnen“, sagte Rechtsverteidiger Damjan Kovacevic.

In der letzten Südstadt-Partie könnte sich der Eindruck einer Auswärtspartie zusätzlich verstärken. „Für uns als Wiener ist es super, weil wir alle eine kurze Anreise zum Spiel haben. Wir freuen uns besonders auf das Match, weil wir wissen, dass uns viele Austrianer unterstützen werden“, betonte Austria-Kapitän Manfred Fischer. Gegen die Oststeirer wäre für den Liga-Fünften gemäß des Trends der vergangenen Wochen wieder ein Sieg angesagt. „In der Liga liegt alles sehr knapp beisammen, deshalb ist es ganz wichtig, dass wir jetzt extrem hungrig bleiben und regelmäßig punkten“, schilderte FAK-Trainer Stephan Helm. „Hartberg steht immer kompakt. Wir müssen die richtigen Lösungen mit dem Ball finden, wollen druckvoll und gleichzeitig geduldig agieren.“

Das bisher letzte Austria-Spiel in der Südstadt liegt schon eine Weile zurück: Am 6. März 2022 qualifizierten sich die „Veilchen“ in der letzten Runde des Grunddurchgangs mit einem 2:1-Sieg gegen die Admira noch für die Meistergruppe. Trainer der Violetten war damals Manfred Schmid. Der hatte mit Hartberg das erste Saisonduell gegen die Austria mit 3:1 gewonnen.

