Hartberg-Goalie Swete: “Es muss eine Entwicklung stattfinden”

Hartberg kassierte nach dem erfolglosen Europacup-Intermezzo bei Piast Gliwice gegen den WAC die zweite Niederlage binnen vier Tagen (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Der Goalie der Steirer, Rene Swete, war unmittelbar nach Schlusspfiff ein wenig ratlos:

“Ich glaube, es war ein klassisches 0:0-Spiel. Wer das erste Tor macht, in diese Richtung kippt dann das Spiel. Wir machen es über einen Großteil des Matches relativ gut, aber haben Phasen, wo es nicht gut genug ist. Jetzt stehen wir da wie am Donnerstag in Polen, das Spiel war in Ordnung, aber wir haben nichts mitgenommen. Es muss eine Entwicklung stattfinden.”