Hartberg holt Ex-Nachwuchsspieler von Manchester United

Der TSV Hartberg schlägt am „Deadline Day“ noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Der 21-jährige Björn Hardley wechselt vom FC Utrecht II in die Steiermark und unterzeichnet einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026.

Der 1,89m große Innenverteidiger aus den Niederlanden spielte in der Vorsaison und in den ersten Wochen dieser Saison in der Keuken Kampioen Divisie (2. Liga Niederlande). Hardley wechselte im Sommer 2019 von NAC Breda in den Nachwuchs von Manchester United, wo er für die U18 und U21 auflief.

Björn Hardley: „Ich bin wirklich glücklich, in Hartberg zu sein, und freue mich auf diese großartige Chance und dieses Abenteuer.“

Erich Korherr: „Wir sind froh, mit Björn Hardley noch einen richtig spannenden Spieler für die Innenverteidigung gefunden zu haben. Ein Linksfuß, der zu unserer Spielidee passt. Er erinnert ein wenig an Ibane Bowat. Ich bin überzeugt, dass wir viel Freude mit ihm haben werden.“

