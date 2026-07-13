Hartberg holt Spieler aus der Regionalliga

Der TSV Hartberg hat Florian Gerstl verpflichtet.

Der 23-jährige linke Mittelfeldspieler wechselt vom Regionalligisten SR Donaufeld in die Oststeiermark und unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit Option auf Verlängerung.

Gerstl absolvierte bislang 116 Spiele in der Regionalliga Ost und erzielte zehn Tore. Nach einem erfolgreichen Probetraining wagt der Wiener nun erstmals den Sprung in die ADMIRAL Bundesliga.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Hartberg“, sagt Gerstl. Cheftrainer Markus Schopp bezeichnet den Neuzugang als „perfekte Ergänzung“ für das Hartberger Anforderungsprofil und traut ihm eine schnelle Eingewöhnung zu.