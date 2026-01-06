Hartberg leiht Austria-Talent aus

Der TSV Hartberg hat sich für die kommenden eineinhalb Saisonen die Dienste von Luca Pazourek gesichert.

Der 20-jährige Rechtsverteidiger wechselt bis Sommer 2027 leihweise von der Wiener Austria in die Oststeiermark, die Violetten besitzen eine Rückholoption im Sommer 2026.

Pazourek absolvierte in der laufenden Saison acht Einsätze für die Austria und gehört dem österreichischen U21-Nationalteam an. In Hartberg will der Wiener vor allem Spielpraxis sammeln. „Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe und möchte dem Team helfen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen“, sagt Pazourek.

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr bezeichnet den Neuzugang als „jung, hochtalentiert und hochmotiviert“ und sieht in der Leihe eine ideale Möglichkeit für Pazoureks nächsten Entwicklungsschritt.

Artikelbild: GEPA