Hartberg leiht Offensivtalent von Arminia Bielefeld aus

Der TSV Hartberg hat mit dem Deutschen Noel Niemann einen weiteren Stürmer verpflichtet.

Der 21-Jährige kommt leihweise von Arminia Bielefeld in die Steiermark, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag vermeldete. Niemann, der im vergangenen Frühjahr für Türkgücü München in der 3. deutschen Liga spielte, erhielt einen Vertrag für ein Jahr. Der 1,71 m große Profi spielt am Flügel.

Hartberg hatte am Vortag seinen Angriff mit dem Serben Nemanja Belakovic verstärkt.