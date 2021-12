via

via Sky Sport Austria

Brigitte Annerl, die Präsidentin des TSV Hartberg, war am Montagabend zu Gast bei „Talk & Tore Exklusiv“. Dort äußerte sich die Unternehmerin u.a. zum Lizenzstreit im Jahr 2018. Das Ständige Neutrale Schiedsgericht gab den Oststeirern damals in dritter Instanz grünes Licht für die Bundesliga. Hartberg stieg damals in die Bundesliga auf.