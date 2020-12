Hartberg-Stürmer Chabbi: “Langsam komme ich an die hundert Prozent”

via

via Sky Sport Austria

Stürmer Seifedin Chabbi kommt langsam beim TSV Hartberg an. Gegen die Admira (9. Rudne) traf der kurz zuvor eingewechselte Chabbi in der 87. Minute mit seinem ersten Bundesliga-Tor zum wichtigen Sieg der Obersteirer. Heute hat Hartberg in der 10. Runde den SK Rapid Wien zu Gast (ab 14.30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – mit dem SkyX-Traumpass das Spiel live streamen).

Im Sky-Interview spricht der 27-Jährige u.a. über seine Fortschritte, die Zeit bei seinen Auslandsstationen in Schottland und der Türkei und Mitspieler Dario Tadic.