Hartberg-Trainer Russ schließt mit Meistergruppe ab

Für Hartberg scheint der Zug in die Top sechs hingegen abgefahren zu sein. Der TSV unterliegt in der 20. Runde der Wiener Austria mit 0:2.

Kurt Russ (Trainer TSV Hartberg):

…über die Partie: „Die Enttäuschung ist schon groß, weil wir uns eigentlich etwas ausgerechnet haben. Die Austria hat durch das Tor noch mehr Selbstvertrauen dazubekommen und wir haben uns dann einfach schwergetan. Wir waren einfach unsauber heute. Das hat man dann schon gemerkt, obwohl wir auch Phasen hatten, wo wir ein Tor hätten machen können. Wenn man dann aber keins macht, ist es natürlich schwierig.“





…warum sich Hartberg momentan schwertut: „Es geht darum, dass wir oft einfach schlechte Pässe machen, wo wir dann einfach Probleme bekommen. Beim Training klappt immer sehr viel. Beim Match hast du dann doch gute Gegner, die dann schauen, dass du nicht gut Fußball spielst. Ich habe die Mannschaft aber am Anfang nicht schlechter gesehen als die Austria. Es war einfach so, dass die Austria Zuhause gespielt hat und dann hat man auch mehr Selbstvertrauen. Wir haben uns auch am Anfang nicht schwergetan. Es haben dann einfach zwei oder drei Umschaltmomente bei uns nicht gepasst, aber bei der Austria schon. Deswegen haben sie danach sehr gefährlich gewirkt. Nach dem 1:0 waren sie auf der Wiedner Straße.“



…über die Körpersprache von Hartberg: „Es ist auch so, dass wir weniger trainiert haben als andere Mannschaften wegen der ganzen Coronafälle, die wir gehabt haben. Wir haben dann einfach geglaubt, dass wir weiter sind als wir es tatsächlich waren. Im Prinzip geht es auch darum, dass wir jetzt wissen, dass wir nicht mehr um den sechsten Platz mitspielen. Jetzt heißt es, Punkte sammeln. Das werden wir auch machen.“





…ob es nur noch für die Qualifikationsgruppe reicht: „Eigentlich schon. Hätten wir heute noch gepunktet, dann wäre sicher was möglich gewesen. Aber durch die Niederlage wird es sehr schwer. Ich glaube auch, dass wir das jetzt aus den Köpfen mal rausbekommen müssen und dass wir wissen, dass wir im unteren Playoff spielen werden. Das werden wir aber auch annehmen.“