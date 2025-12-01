Hartberg-Trainer Schmid muss für ein Spiel auf die Tribüne

Hartbergs Cheftrainer Manfred Schmid muss seiner Mannschaft im anstehenden Heimspiel gegen den LASK von der Tribüne aus zusehen.

Der Strafsenat der Liga sperrte Schmid nach seiner Roten Karte im Nachgang der Partie gegen Sturm Graz (0:1) wegen Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung für eine Partie. Dies gab die Bundesliga am Montag bekannt.