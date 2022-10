Hartberg-Trainer Schmidt: „Ich gebe in jeder Sekunde alles“

via

via Sky Sport Austria

Der TSV Hartberg musste zuletzt drei Niederlagen in Folge einstecken. Die Mannschaft von Trainer Klaus Schmidt ist ans Tabellenende gerutscht. Ausgerechnet heute steht noch das schwere Auswärtsspiel bei Tabellenführer Salzburg an (jetzt live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Vor dem Duell mit dem Ligakrösus gab Schmidt im Sky-Interview tiefe Einblicke in die Gefühlswelt als Cheftrainer.