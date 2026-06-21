Hartberg verlängert Mainz-Leihe von Schopp

Der TSV Hartberg hat sich mit dem deutschen Fußball-Bundesligaclub Mainz 05 auf eine Verlängerung der Leihe von Konstantin Schopp für die kommende Saison verständigt.

Das teilten beide Clubs am Sonntag mit. Der 20-jährige Innenverteidiger und Sohn von Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp war bereits im Frühjahr leihweise für die Steirer aufgelaufen.