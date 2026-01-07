Hartberg verlängert mit drei Leistungsträgern

Der TSV Hartberg setzt ein klares Zeichen für die Zukunft und bindet gleich drei wichtige Leistungsträger langfristig an den Verein.

Eigenbauspieler Fabian Wilfinger unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2029. Der 22-Jährige steht seit Sommer 2024 in der Bundesligamannschaft der Oststeirer und hat sich als Stammspieler im Abwehrzentrum etabliert.

Auch Routinier Lukas Spendlhofer bleibt längerfristig in Hartberg. Der 32-jährige Abwehrspieler, der bereits 178 Bundesliga-Einsätze in den Beinen hat, verlängerte seinen Vertrag bis 2028. Spendlhofer zählt zu den Führungsspielern im Team und absolvierte im Herbst 19 von 20 Pflichtspielen.

Stürmer Marco Hoffmann verlängert ebenfalls bis Sommer 2029. Der 22-Jährige aus Halbturn entwickelte sich in der laufenden Saison zum Stammspieler und erzielte in bislang 45 Pflichtspielen vier Tore und fünf Assists.

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr zu den Verlängerungen:

„Es war uns sehr wichtig, diese drei Spieler frühzeitig und langfristig an den Verein zu binden. Wir wissen genau, was wir an ihnen haben. Fabian ist ein Einheimischer, auf den wir besonders stolz sind. Nach seinen Verletzungen zeigt er seit rund eineinhalb Jahren überragende Leistungen und ist ein enorm wichtiger Spieler für uns. Als Schildbacher ist er zudem eine echte Identifikationsfigur für den gesamten Verein und die Region.

Lukas ist zweifelsohne unser Abwehrchef. Er dirigiert, teilt ein und gibt mit seiner großen Erfahrung auch den jungen Spielern wertvolle Impulse – ein absoluter Mehrwert für Mannschaft und Verein.

Marco verfügt über großes Talent und hervorragende Fähigkeiten. Er arbeitet extrem viel, bringt einen kräftigen Körper mit und stellt damit jede Abwehrreihe der Liga vor Probleme. Zudem hat er bereits mehrfach seine Torgefahr unter Beweis gestellt.

Menschlich und charakterlich sind alle drei Spieler top. Umso glücklicher sind wir, diese wichtigen Personalien langfristig für den TSV Egger Glas Hartberg gewonnen zu haben.“

