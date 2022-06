Hartberg verlängert mit Faist

Der TSV Hartberg hat den auslaufenden Vertrag mit Torhüter Florian Faist um ein weiteres Jahr bis Sommer 2023 verlängert.

Der 33-Jährige kam in seiner Rolle als dritter Keeper des Fußball-Bundesligisten in der vergangenen Saison auf einen Einsatz im Oberhaus. Im Viertelfinale des ÖFB-Cups stand Faist außerdem beim 2:1 auswärts gegen Rapid im Gehäuse. Der bei Hartberg aufgewachsene Steirer spielt seit 2014 für den Verein.

Florian Faist zur Vertragsverlängerung: „Ich bin stolz, bereits die 9. Saison Teil meines Herzensvereins zu sein und hoffe, dass wir die TSV Familie wieder mit tollen Spielen und unvergesslichen Momenten beschenken können.“

Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr sagt: „Florian ist in der Region aufgewachsen und zählt ebenfalls als echter Hartberger, auch aufgrund seiner Vereinstreue. Er hat in der Vergangenheit tolle Leistungen erbracht und war auch in der Bundesliga-Zeit immer voll da wenn er gebraucht wurde. Das hat man auch heuer beim Einzug ins Cup-Halbfinale gesehen, an dem er einen großen Anteil hatte. Mit seiner Erfahrung und langen Vereinszugehörigkeit ist Faisti auch in der Kabine sehr wertvoll.“

(Quelle: Presseaussendung TSV Hartberg)

Bild: GEPA.