Der TSV Hartberg verleiht Stürmer Jürgen Lemmerer bis zum Ende der Saison an Zweitligist SKU Amstetten. Das teilte der Klub am Dienstag offiziell mit.

Der 20-Jährige kam in der Herbstsaison zu nur 13 Bundesligaminuten in drei Spielen. In der Landesliga Steiermark traf der Angreifer in sechs Spielen für die Hartberg-Amateure zwei Mal.

In Amstetten soll Lemmerer beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht der 2. Liga Spielpraxis sammeln.

Bild: GEPA